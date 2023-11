Vedere Fiorentina-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domencia 5 novembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Fiorentina-Juventus chiude le partite della domenica valide per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Fiorentina vuole tornare a vincere dopo le due sconfitte contro Empoli e Lazio, mentre la Juventus cerca di mantenere la continuità dopo la vittoria contro il Verona, e prima contro Milan e Torino. Di seguito formazioni e info per vedere Fiorentina-Juventus streaming e tv.

La Juventus ha stabilito un nuovo record mantenendo la propria porta inviolata per 5 partite consecutive nella Serie A. L’ultima volta che i bianconeri avevano ottenuto un risultato simile è stato tra ottobre 2022 e gennaio 2023, quando avevano raggiunto otto clean sheet di fila. Attualmente, la squadra di Allegri ha collezionato sette clean sheet e non ha mai ottenuto risultati migliori nelle prime 10 partite di Serie A.

Fiorentina-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

Ci sono alcuni dubbi di formazione per l’Italiano, soprattutto per l’attacco e il centrocampo. Beltran potrebbe essere il titolare in attacco, ma Nzola è un concorrente forte. Maxime Lopez sta diventando sempre più popolare. In difesa, Milenkovic e Martinez Quarta saranno al centro, Biraghi a sinistra e Parisi a destra.

Allegri potrebbe scegliere Chiesa e Kean per l’attacco, mentre Vlahovic inizierà in panchina. A centrocampo, ci saranno Locatelli, Miretti e Rabiot. Kostic è preferito a Cambiaso a sinistra, mentre l’infortunio di Weah farà giocare McKennie.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Ranieri, Mina, Amatucci, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Sottil, Barak, Nzola, Ikoné, Kouamé.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Nonge, Iling-Junior, Yildiz, Vlahovic, Milik.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Scatragli-Zingarelli. 4° Uomo: Ayroldi. VAR: Marini. Assistente VAR: Paganessi.

La Juventus ha raggiunto un punteggio di 23 nella Serie A di quest’anno, che è il miglior risultato per il club nelle prime 10 partite del campionato dal 2019/20. Inoltre, i bianconeri non hanno subito così pochi gol nelle prime 10 partite di campionato dal 2014/15.

Fiorentina-Juventus Live in TV

Fiorentina-Juventus in diretta TV su DAZN con telecronaca di Pierluigi Pardo e da Massimo Ambrosini. Ricordiamo che l’app è scaricabile su smart tv, PlayStation, Xbox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Fiorentina-Juventus Streaming Gratis Live



Il match Fiorentina-Juventus sarà trasmesso in diretta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it) accessibile sia da dispositivi mobili come portatili, tablet, iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Dove vedere la partita Fiorentina-Juventus Live Streaming

Nemmeno per la partita tra Fiorentina-Juventus è possibile utilizzare il raccoglitore di links Rojadirecta, poiché è stato dichiarato irregolare in Italia. Gli aggiornamenti in tempo reale della partita saranno disponibili sui profili Twitter delle due squadre e sui siti online sportivi come Goal.com, Eurosport, Corriere dello Sport e TuttoSport.