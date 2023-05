Vedere Fiorentina-Inter Streaming Gratis On-line stasera mercoledì 24 maggio 2023 alle ore 21: si gioca la Finale di Coppa Italia 2022-2023 tra Fiorentina e Inter allo stadio Olimpico di Roma. La squadra viola cerca di vincere il trofeo nazionale per la prima volta dal 2001, mentre l’Inter cerca di aggiudicarsi la nona Coppa Italia, la seconda consecutiva dopo aver battuto la Juventus lo scorso anno. La Fiorentina ha eliminato Sampdoria, Torino e Cremonese per arrivare alla finale, mentre l’Inter ha superato Parma, Atalanta e Juventus.

In base alle statistiche, è emerso che la Fiorentina e l’Inter hanno pareggiato i loro confronti diretti in campionato, con una vittoria per parte.

Fiorentina-Inter Streaming Live, probabili formazioni



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. Allenatore Vincenzo Italiano.

A disposizione in panchina: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Ranieri, Igor, Terzic, Bianco, Mandragora, Duncan, Barak, Jovic, Brekalo, Sottil, Saponara, Kouamè. Indisponibili: Sirigu. Squalificati: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Stankovic, Gagliardini, Akinsanmiro, Asllani, Correa, Lukaku. Indisponibili: Carboni, Mkhitaryan, Skriniar. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Irrati della sezione di Firenze. Guardalinee: Carbone-Lo Cicero. IV Uomo: Fabbri. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Marini-Ranghetti.

Fiorentina-Inter in TV

Fiorentina-Inter in tv in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista sarà Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Sia la Fiorentina che l’Inter hanno raggiunto la finale delle rispettive competizioni europee. La Fiorentina giocherà la finale della Conference League contro il West Ham, mentre l’Inter affronterà il Manchester City nella finale della Champions League. La finale della Conference League si terrà il 7 giugno a Praga, mentre quella della Champions League si terrà il 10 giugno a Istanbul.

Fiorentina-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Fiorentina-Inter streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Fiorentina-Inter Streaming al posto di Roja Directa su Internet

Non ci sono alternative per vedere Fiorentina-Inter online. Le trasmissioni con Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure con il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online”, non sono regolari in Italia, come pure quelli di “Roja TV”, “Roja Club”, “HesGoal Info”, “Pepper Live Info”, o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e sul sito online del TuttoSport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.