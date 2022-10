Vedere Fiorentina-Inter Streaming Gratis On-line è possibile sabato 22 ottobre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. Partita valida per la 11a giornata di Serie A 2022/23. Si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze dove i nerazzurri vanno a caccia del terzo successo di fila in campionato: ancora out Lukaku, ci sono 8 punti da rosicchiare al Napoli.

Il 13esimo posto in classifica alla pari di Salernitana e Monza (impegnate sabato pomeriggio) non può soddisfare allenatore Italiano della Fiorentina, e nemmeno la società, dopo una stagione che ha riportato l’Europa nel capoluogo toscano. Fiorentina-Inter si gioca dopo Milan-Monza delle ore 18. Andiamo a scoprire formazioni, orario e dove vedere la partita in tv e in streaming online.

Fiorentina-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Vincenzo Italiano riavrà Amrabat, ma dovrà fare a meno di Jovic, non ancora al meglio dopo l’infortunio rimediato contro il Lecce. La preoccupazione del tecnico è orientata verso la crisi da gol: la Fiorentina ha segnato solo otto reti in questo campionato, soltanto nel 1986/87 i viola hanno realizzato meno gol dopo le prime 10 partite stagionali di Serie A (sette in quel caso).

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Kouamé.

Allenatore Vincenzo Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli, Gollini, Jovic, Maleh, Sottil, Ranieri.

L’Inter ha migliorato il suo rendimento difensivo: nelle ultime tre gare di campionato ha concesso esattemente tre tiri nello specchio agli avversari (tre sia contro Salernitana, che contro Sassuolo e Roma), dopo che in sei delle precedenti sette giornate ne aveva ricevuti dai quattro in su (record di sette contro Torino e Lazio).

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Dalbert, Lukaku, Gagliardini.

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2, assistenti Preti e Di Iorio con Serra come quarto uomo. Al Var Mariani, assistito da Costanzo.

Fiorentina-Inter in TV



Fiorentina-Inter in diretta tv con Dazn e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). Su Sky la telecronaca sarà affidata a Andrea Marinozzi con commento tecnico di Luca Marchegiani, mentre su Dazn toccherà a Edoardo Testoni, affiancato da Simone Tiribocchi.

Fiorentina-Inter Streaming Gratis



Fiorentina-Inter live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. In streaming gratis (per gli abbonati) la partita si può seguire anche sull’app SkyGo, oltre che su Now Tv (a pagamento per tutti).

Il pre-partita di Fiorentina-Inter inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Fiorentina-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Fiorentina-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Diretta testuale disponibile anche sul sito live del Corriere dello Sport.