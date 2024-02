Vedere Feyenoord-Roma Streaming Gratis Online è possibile oggi giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali. Roma e Feyenoord si affrontano nel playoff di Europa League per continuare il loro cammino agli ottavi di finale. Questa è la terza stagione consecutiva in cui le due squadre si sfidano in competizioni europee. Le sfide passate hanno visto la Roma prevalere in più occasioni, incluso il trionfo nella finale di Conference League del 2022 e l’incontro nei quarti di Europa League dello scorso anno. Il Feyenoord considera la squadra allenata da De Rossi come un avversario difficile da battere. Questa sarà anche la prima esperienza europea di De Rossi come allenatore. Si gioca allo stadio “De Kuip” di Rotterdam (Olanda). Scopriamo insieme le formazioni, dove vedere Feyenoord-Roma streaming tv e quali sono le possibili alternative online.

Feyenoord-Roma Streaming, le formazioni in diretta

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Zerrouki, Stengs, Wieffer; Minteh, Ueda, Paixao. Allenatore: Slot.

A disposizione in panchina: Lamprou, Van Sas, Gertruida, Lopez, Read, Arnaud, Van Den Belt, Zechiel, Milambo, Lingr, Jahanbaksh, Ivanusec, Gimenez, Sauer.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Smalling, Celik, Angelino, Zalewski, Aouar, Bove, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Azmoun, Baldanzi.

Arbitro: Petrescu (Romania). Guardalinee: Ghinglueac-Grigoriu. IV Uomo: Birsan. VAR: Popa. Assistente VAR: Hategan.

Feyenoord-Roma in TV

Feyenoord-Roma in tv oggi giovedì 15 febbraio 2024 con inizio alle ore 18:45 italiane con le immagini in diretta dallo stadio “De Kuip” di Rotterdam (Olanda), su DAZN (telecronaca affidata ad Edoardo Testoni) e sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Feyenoord-Roma Rojadirecta TV non si potrà vedere perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere Feyenoord-Roma Streaming Online, e TV8?



Feyenoord-Roma streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La partita non sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre) oppure in streaming sul relativo sito.

Feyenoord-Roma Streaming Gratis alternativa su Internet

Come possibili alternative per vedere Feyenoord-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e su siti web come Sky Sport Live, Gazzetta dello Sport, TuttoSport, Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.