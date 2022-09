Vedere Empoli-Roma Streaming Gratis On-line è possibile lunedì 12 settembre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Si gioca in chiusura della 6a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli. Roma (7a in classifica con 10 punti) alla ricerca dell’immediato riscatto dopo il netto 4-0 contro l’Udinese al quale ha fatto seguito la sconfitta nell’esordio stagionale in Europa League sul campo del Ludogorets. L’Empoli (16a posizione con 4 punti), invece, è reduce da quattro pareggi consecutivi.

Empoli-Roma Streaming Live, probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Grassi, Bandinelli; Bajrami, Pjaca; Lammers. Allenatore: Zanetti. A disposizione in panchina: Perisan, Ujkani, De Winter, Cacace, Marin, Akpa Akpro, Guarino, Walukiewicz, Fazzini, Haas, Cambiaghi, Satriano, Ekong.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Camara, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Abraham.

Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Tripi, Keramitsis, Vina, Cristante, Bove, Volpato, Zaniolo, Belotti, Shomurodov.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Di Iorio e Affatato. IV Uomo: Pezzuto. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Galetto.

Empoli-Roma in TV



Empoli-Roma in diretta tv con DAZN. Il match verrà trasmesso in diretta e in co-esclusiva anche su Sky grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La Roma è imbattuta da 12 gare di Serie A contro l’Empoli (9V, 3N) e viene da cinque successi consecutivi contro questa avversaria; i giallorossi hanno una serie aperta più lunga di vittorie di fila solo contro il Crotone (sei).

Empoli-Roma Streaming Gratis



Empoli-Roma streaming live gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. A pagamento per tutti con NOW. Il pre-partita di Empoli-Roma inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

La Roma ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Empoli, cioè nel 67% delle occasioni: solo contro il Crotone (83%) ha registrato in percentuale più clean sheet, tra le squadre affrontate almeno tre volte nel periodo (dal 2016/17 in avanti).

Dove vedere la partita Empoli-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Empoli-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

L’Empoli ha vinto solo due degli ultimi 12 appuntamenti casalinghi contro la Roma in Serie A (3N, 7P), 1-0 il 16 ottobre 2005 con un gol di Francesco Tavano e 1-0 il 17 febbraio 2007, firmato da Nicola Pozzi.