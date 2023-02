Vedere Empoli-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 25 febbraio 2023 alle ore 18 italiane sui canali digitali: si gioca in apertura della 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la quinta (su 19 a disposizione) del girone di ritorno.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti (62 punti) dopo che la sua squadra ha messo un piede ai quarti di finale di Champions League vincendo 2-0 martedì la trasferta contro l’Eintracht di Francoforte, unita al distacco notevole di 15 punti dall’Inter che è seconda nella classifica di Serie A, arriva a Empoli (toscani a metà classifica a 28 punti) apparentemente rilassato, e invece: “Dall’euforia non deve iniziare la presunzione, che è la fine. Ma che scaramanzia?! Vogliamo vincere per questa città“. Di seguito formazioni e info per vedere Empoli-Napoli streaming e tv.

All’andata, l’8 novembre scorso, Napoli-Empoli è terminata 2-0 per i partenopei grazie ai goal di Lozano su rigore e Zielinski.

Empoli-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Khvicha Kvaratskhelia (10 reti e 9 assist in questa Serie A) potrebbe diventare il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in assoluto nei maggiori cinque campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 centri e 13 assist con il Werder Brema).

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore Zanetti. Squalificati: Akpa-Akpro, Bandinelli. Indisponibili: Tonelli, Destro, Cambiaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Raspadori.

Empoli-Napoli in TV Live



Empoli-Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Empoli-Napoli su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini e Dario Marcolin.

Empoli-Napoli Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Empoli-Napoli live streaming gratis (per gli abbonati) e con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Da una parte il Napoli è la squadra più prolifica nell’ultimo quarto d’ora di partita in questa Serie A (13 reti), dall’altra solo la Cremonese (11) ha incassato più gol dell’Empoli (10) in queste frazioni di partita, inclusa la rete di Cabral nell’ultimo match contro la Fiorentina.

Dove vedere la partita Empoli-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Empoli-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.