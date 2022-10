Vedere Empoli-Milan Streaming Gratis On-line è possibile sabato 1 ottobre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. La sfida valida per l’ottavo turno di Serie A si gioca allo stadio Carlo Castellani. Arbitro dell’incontro il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Il Milan ha visto la fine della sua sequenza di 22 partite da imbattuto in campionato dopo aver subìto una sconfitta casalinga per 2-1 l’ultima volta contro il Napoli, un risultato che l’ha visto uscire dalle prime quattro posizioni. La sua prima sconfitta da gennaio in Serie A ha frustrato l’allenatore Stefano Pioli, perché è arrivata nonostante una prestazione buona della sua squadra, che ha anche colpito due volte la traversa ed ha perso la possibilità di portarsi in cima alla classifica.

Empoli-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano.

Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perisan, Ujkani, Ekong, Walukiewicz, Bajrami, Cacace, Ebuehi, Baldanzi, Grassi, Henderson, Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi, Destro. Indisponibili: Tonelli, Ismajli. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Pobega, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Vranckx, Bennacer, Krunic, Brahim Diaz, Adli, Lazetic. Indisponibili: Ibrahimovic, Florenzi, Rebic, Messias, T. Hernandez, Maignan, Origi. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Guardalinee: Rossi e Di Gioia. 4° Uomo: Maresca. VAR: Guida. Assistente VAR: Di Martino.

Empoli-Milan in TV



Empoli-Milan in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Empoli-Milan Streaming Gratis



Empoli-Milan live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A disposizione in streaming anche con NOW.

Il pre-partita di Empoli-Milan inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Empoli-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Empoli-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.