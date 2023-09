Vedere Empoli-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 3 settembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. L’Empoli ha perso 2-0 contro il Monza e non ha ancora segnato un gol in questa stagione di Serie A. Tuttavia, l’allenatore Zanetti non è preoccupato, avendo affrontato un problema simile l’anno scorso. La Juventus, dopo una vittoria per 3-0 nella prima partita, ha pareggiato 1-1 contro il Bologna ed è rimasta delusa. Nonostante ciò, la squadra si sente fiduciosa di reagire positivamente, avendo vinto tre delle ultime quattro trasferte di campionato. Di seguito formazioni e info per vedere Empoli-Juventus streaming e tv.

L’Empoli ha avuto successo contro la Juventus in due delle ultime quattro partite, ottenendo lo stesso numero di vittorie delle prime 24 partite contro i bianconeri. Tre delle quattro vittorie sono state ottenute in casa, inclusa l’ultima partita giocata nel maggio scorso.

Empoli-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

Il tecnico Zanetti dovrà fare i conti con gli stessi giocatori infortunati dell’ultima partita, Caprile e Maldini, mentre i nuovi arrivi Berisha e Bereszynski faranno il loro debutto. Nel frattempo, nella Juventus, sembra che Perin continuerà a giocare come portiere, con Miretti, Locatelli e Rabiot a centrocampo e Chiesa in avanti. Gatti potrebbe essere preferito ad Alex Sandro in difesa.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Grassi, Marin, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. Allenatore Zanetti.

A disposizione in panchina: Perisan, Stubljar, Walukiewicz, Shpendi, Gyasi, Cacace, Guarino, Ekong, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehu, Maleh, Bastoni, Ignacchiti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caprile, Maldini.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Allegri.

A disposizione in panchina: Pinsoglio, Daffara, Rugani, Alex Sandro, Cambiaso, McKennie, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Pogba, Iling, Kean, Milik, Yildiz. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Rossi-Perrotti. 4° Uomo: Ghersini. VAR: Di Martino. Assistente VAR: Di Paolo.

Nonostante la vittoria contro l’Inter nell’ultima partita, l’Empoli ha ottenuto più sconfitte contro la Juventus in casa nella Serie A. Inoltre, solo Milan e Roma hanno segnato più gol rispetto ai bianconeri nelle partite casalinghe del campionato.

Empoli-Juventus Live in TV

Empoli-Juventus in diretta TV su DAZN, Sky Sport Summer (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canali 202 e 249), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La sfida di San Siro sarà trasmessa anche sui canali 472, 482, 473 e 483 del digitale terrestre. La telecronaca di Empoli-Juve valido per la 3a giornata di Serie A su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni come seconda voce; quella su Sky invece ci saranno Federico Zancan e Giancarlo Marocchi al commento tecnico.

L’Empoli ha perso le prime due partite del campionato e non ha segnato in tre partite di fila. Non si verificava una serie così negativa dal 2005/06. Inoltre, l’ultima volta che non hanno segnato per quattro partite consecutive è stato nel 2016.

Empoli-Juventus Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il derby lombardo Empoli-Juventus sarà trasmesso in diretta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it) e SkyGo (online su skygo.sky.it). Entrambe le piattaforme offrono numerosi servizi on-demand per vedere le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

La Juventus ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle prime due partite del campionato. Con Massimiliano Allegri come allenatore, la squadra non ha mai ottenuto più di una vittoria nelle prime tre partite di stagione, tranne che nel 15/16.

Dove vedere la partita Empoli-Juventus Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Nemmeno per la partita tra Empoli-Juventus è possibile utilizzare il raccoglitore di links Rojadirecta, poiché è stato dichiarato irregolare in Italia. Gli aggiornamenti in tempo reale della partita saranno disponibili sui profili Twitter delle due squadre e sui siti online sportivi come quelli del Corriere dello Sport e TuttoSport.