Vedere Empoli-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 22 maggio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. L’Empoli ospita al Castellani la Juventus nella 36esima e terzultima giornata di Serie A, con i bianconeri ancora alla ricerca di punti per blindare sul campo l’accesso alla prossima Champions League. La Juventus è in una serie positiva di tre vittorie consecutive mentre l’Empoli ha ottenuto sette punti nelle ultime tre partite. Nell’incontro d’andata la Juventus ha vinto 4-0 e la squadra toscana ha vinto solo quattro volte in ventinove precedenti. La Juventus ha vinto ventidue volte mentre ci sono stati tre pareggi. Di seguito formazioni e info per vedere Empoli-Juventus streaming e tv.

Empoli-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Francesco Caputo, attaccante dell’Empoli, ha dimostrato la sua esperienza segnando i gol decisivi in due delle ultime tre vittorie della sua squadra. Allo stesso tempo, Adrien Rabiot ha segnato una doppietta nella vittoria per 4-0 della Juventus, contribuendo alla loro serie positiva di 11 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 13 partite in cui ha segnato.

Empoli (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Grassi; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Zanetti.

A disposizione in panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Haas, Stojanovic, Degl’Innocenti, Henderson, Guarino, Vignato, Pjaca, Piccoli.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Locatelli, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Riccio, Rabiot, Iling-Junior, Sersanti, Di Maria, Chiesa, Vlahovic.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Bresmes-Capaldo. IV Uomo: Marchetti. VAR: Doveri. Assistente VAR: La Penna.

Empoli-Juventus Live in TV



Il match tra Empoli-Juventus sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

La Juventus è la squadra che ha subito meno gol dalla distanza rispetto alle altre squadre dei cinque grandi campionati europei. L’Empoli segna il 19% dei propri gol con un tiro da fuori area, uno dei dati più bassi della Serie A insieme a Salernitana e Roma. La telecronaca del match su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Empoli-Juventus Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Empoli-Juventus sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

La Juventus ha trionfato in tutte le cinque partite giocate in trasferta contro l’Empoli durante la gestione di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera non ha mai perso contro l’Empoli in partite disputate fuori casa sotto la guida dell’attuale allenatore. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Empoli-Juventus Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Empoli-Juventus, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. L’Empoli ha una cattiva statistica contro la Juventus, avendo vinto solo una volta su 19 partite di Serie A, con 2 pareggi e 16 sconfitte. La vittoria è arrivata il 28 agosto 2021 con un gol di Leonardo Mancuso. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web del Corriere dello Sport.

L’ultima volta di Empoli-Juventus

Venerdì 21/10/2022 – La Juventus vince 4-0 contro l’Empoli allo Stadium grazie ai gol di Kean, McKennie e Rabiot. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Allegri prende il controllo del match e segna tre gol nella ripresa. Empoli tenta di reagire, ma alla fine la Juve domina e sale a 19 punti in classifica.