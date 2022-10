Vedere Dinamo Zagabria-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 25 ottobre 2022 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali Sky e Mediaset Infinity+. Si gioca allo “Stadion Maksimir” di Zagabria, capitale della Croazia, per il penultimo turno del Gruppo E di Champions League. Andiamo a scoprire dove vedere Dinamo Zagabria-Milan streaming live e tv online.

Dinamo Zagabria-Milan Streaming Live, probabili formazioni



Reduci da due sconfitte consecutive contro il Chelsea, i rossoneri sono sempre fermi a 4 punti per effetto del pari a Salisburgo e della vittoria all’andata sulla Dinamo Zagabria. I croati hanno pareggiato l’ultimo match col Salisburgo, riprendendo a fare punti dopo la sorprendente vittoria all’esordio sul Chelsea. Avevano poi perso a San Siro col Milan e in Austria nella seconda e terza giornata.

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski, J Sutalo, Peric; Spikic, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic.

Allenatore Cacic. A disposizione in panchina: Zagorac, Moharrami, Stefulj, Lauritsen, Bockaj, Baturina, Bulat, Dilaver, Drmic, Emreli, Marin, Theophile-Catherine.

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Tonali; Rebic, Giroud, Leao. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Coubis, Gala, Ballo-Touré, Pobega, Messias, Brahim Diaz, De Ketelaere, Origi.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Dinamo Zagabria-Milan in TV



Dinamo Zagabria-Milan in tv sarà trasmessa sul digitale di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca affidata a Riccardo Gentile con Nando Orsi al commento tecnico. Visione disponibile anche su Infinity + dove la telecronaca sarà di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese. Si gioca alla stessa ora di Benfica-Juventus che pero viene trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5.

Dinamo Zagabria-Milan Streaming Gratis



Dinamo Zagabria-Milan live streaming gratis per gli abbonati su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Mediast Infinity o Sky Go (link skygo.sky.it), oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it). La partita non è in chiaro su Canale 5 e non si può vedere su Rojadirecta Live TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere la partita Dinamo Zagabria-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet



Come possibili alternative per vedere Dinamo Zagabria-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però in Italia non è considerata una forma legale di vedere le partite di calcio. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.