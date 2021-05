Roma Lazio Streaming Diretta Live Gratis è possibile oggi sabato 15 maggio 2021 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 37a e penultima giornata di Serie A dopo la diretta di Juventus-Inter Streaming che andrà in onda su Sky alle ore 18:00 italiane. Il match vede di fronte il Roma che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 56 punti e la Lazio che invece è al 5° posto in classifica con 69 punti.

I biancocelesti credono ancora al quarto posto. Difficile, ma non impossibile, perché la matematica non li condanna in maniera definitiva. Il Derby della Capitale è una partita speciale che mette in palio quel qualcosa che va oltre i punti. I numeri: i giallorossi non vincono da quattro sfide contro la Lazio in Serie A (2N, 2P) e non ne registra di più di fila senza successi nella competizione dal 1998 (una serie di otto). La Lazio ha vinto 3-0 la gara d’andata. I biancocelesti potrebbero vincere due derby di fila in campionato per la prima volta dal 2012 e infilare due clean sheet consecutivi per la prima volta dalla stagione 2006/07.

Come vedere Roma Lazio in Diretta TV

Roma Lazio in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Roma Lazio Streaming Live, le formazioni in diretta

ROMA (4-2-3-1) – Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Villar, Cristante; El Shaarawy, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. A disposizione: Fuzato, Farelli, Kumbulla, Jesus, Fazio, Santon, Reynolds, Pastore, Darboe, Zalewski, Diawara, Carles Perez, Borja Mayoral.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Patric, Luiz Felipe, Parolo, Cataldi, Akpa Apro, Escalante, Fares, A. Pereira, Muriqi, Caicedo.

Arbitro: Pairetto di Torino. Guardalinee: Bindoni e Ranghetti. Quarto Uomo: Di Martino. Var: Aureliano. Avar: Vivenzi.

Roma Lazio Streaming Gratis Live



Roma Lazio live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Dove vedere la partita Roma Lazio Streaming al posto di Rojadirecta Live sul web



Come possibili alternative per vedere Roma Lazio, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.