Vedere Lazio-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 12 novembre 2023 sui canali digitali: si gioca per la 12esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24.

Lazio (16 punti in classifica) e Roma (18 punti) si affrontano al derby della Capitale con una situazione di classifica simile. Entrambe le squadre hanno avuto un avvio di stagione deludente, con diversi ko. Il risultato del derby sarà fondamentale per il futuro delle due squadre.

Lazio-Roma Streaming Live, probabili formazioni



Sarri recupera alcuni giocatori, mentre Zaccagni sarà assente nel derby. Mourinho schiera una formazione d’attacco con Dybala e Lukaku, con supporto a centrocampo da Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar e Zalewski. In difesa, Mancini sarà affiancato da Llorente e Ndicka con Rui Patricio in porta. Pellegrini è recuperato, ma inizierà la partita in panchina.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendozi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Gila, Casale,Pellegrini, Hysaj, Vecino, Cataldi, Kamada, Basic, Saná, Isaksen, Castellanos. Indisponibili: Zaccagni. Squalificati: nessuno. Diffidati: Luis Alberto, Zaccagni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore José Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Aouar, Pagano, Renato Sanches, Zalewski, Belotti, Azmoun, Pellegrini, El Shaarawy. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Massa (Imperia). Guardalinee: Bindoni e Tegoni. IV uomo: Colombo. Var: Irrati. Assistente Var: Paganessi.

Lazio-Roma in TV



Lazio-Roma in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Il telecronista del Derby della Capitale sarà Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Lazio-Roma Streaming Gratis



Lazio-Roma live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Lazio-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Lazio-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e TikTok, oppure il raccoglitore di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.