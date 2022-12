Vedere l’amichevole Crystal Palace-Napoli Streaming Gratis On-line. Il match amichevole tra Napoli e Crystal Palace si disputerà oggi domenica 11 dicembre 2022 al Regnum Carya di Antalya, in Turchia. Il calcio d’inizio della partita è previsto per le ore 16:00 italiane.

Il mini-tour del Napoli in Turchia termina con l’amichevole odierna dopo aver 3-2 sull’Antalyaspor un paio di giorni fa. La ripresa del campionato è prevista ad inizio gennaio: primo match, quello del 4 contro l’Inter a San Siro. Andiamo a scoprire formazioni e dove vedere Crystal Palace-Napoli streaming e tv.

Diretta Crystal Palace-Napoli Streaming, le probabili formazioni

Antalyaspor (4-3-3): Butland; Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell; Schlupp, Eze, Doucoure;

Mateta, Edouard, Zaha. Allenatore Patrick Vieira.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore Luciano Spalletti.

Come vedere Crystal Palace-Napoli in TV al posto di Roja Live



Napoli Pescara in diretta tv su DAZN (inclusa nell’abbonamento) e su Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro (non è presente nell’abbonamento base nel pacchetto calcio o sport di Sly) e sarà invece acquistabile in in modalità pay per view al costo di 9,99 euro. La telecronaca in diretta su DAZN con Alberto Santi.

Dove vedere l’amichevole Crystal Palace-Napoli Streaming su Internet invece di Roja Live



Crystal Palace-Napoli streaming disponibile su DAZN (gratis per gli abbonati). Non è possibile vedere la partite con Sky Go come accade per tutti gli altri canali del pacchetto calcio, in quanto sull’app non sono visibili gli eventi in Pay per View. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative? Sconsigliamo l’uso del raccoglitore internet di links gratis “Rojadirecta Online TV” che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.