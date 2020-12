Crotone Napoli streaming e diretta tv invece di Rojadirecta. Sfida valida per la 10a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma oggi domenica 6 dicembre 2020 con fischio d’inizio alle ore 18:00 ora locale. I calabresi presentano a questa sfida occupando l’ultimo posto della classifica dopo nove giornate con soli due punti, mentre gli azzurri di Gattuso sono quinti a quota 17 punti: di seguito come e dove vedere in tv e in diretta streaming Crotone Napoli.

Dove vedere Crotone Napoli Streaming Live e Diretta TV al posto di Rojadirecta.

Crotone Napoli in diretta tv grazie a Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 248 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta streaming live quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.it).

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Crotone Napoli.

Gattuso non avrà ancora a disposizione Osimhen, out anche Malcuit (problema al ginocchio per il francese). Sarà Petagna ad agire da prima punta, con Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle in un 4-2-3-1 dove Demme e Bakayoko fungeranno da diga in mediana (Fabian Ruiz non è al meglio, Elmas insidia l’ex Lipsia: col macedone sarebbe 4-3-3). Meret-Ospina solito ballottaggio tra i pali, Manolas e Mario Rui si riprendono una maglia in difesa.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias, Simy. Allenatore Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cigarini, Rispoli, Riviere, Siligardi.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen.