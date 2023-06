Alle 20:45 italiane di oggi domenica 18 giugno 2023 si potrà vedere Croazia-Spagna streaming live e diretta tv sul digitale. La finale della Nations League 2022/2023 sarà disputata tra la Croazia e la Spagna, dopo che entrambe le squadre hanno vinto le rispettive semifinali. La Croazia ha sconfitto l’Olanda per 4-2 dopo i tempi supplementari, mentre la Spagna ha battuto l’Italia per 2-1 con un gol di Joselu all’88’. Se la partita finirà in parità dopo i tempi regolamentari, si giocheranno i tempi supplementari e, se necessario, i rigori. Questa sarà la prima vittoria nella competizione per entrambe le squadre, dopo che il Portogallo e la Francia hanno vinto le prime due edizioni.

Croazia-Spagna, le probabili formazioni



CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Vida, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec. Ct: Dalic. A disposizione in panchina: Ivusic, Labrovic, Erlic, Sosa, Barisic, Stanisic, Majer, Vlasic, Beljo, Petkovic, Musa.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Merino, Rodri; Asensio, Gavi, Olmo; Morata. Ct: De la Fuente. A disposizione in panchina: Kepa, Raya, Nacho, Fran Garcia, Navas, Zubimendi, Fabian, Canales, Rodrigo, Pino, Ansu Fati, Joselu.

Arbitro: Zwayer (Germania). Guardalinee: Lupp-Achmuller (Germania). IV Uomo: Kruzliak (Slovacchia). VAR: Fritz (Germania). Assistenti VAR: Jablonski (Germania), Attwell (Inghilterra).

Dove vedere Croazia-Spagna Diretta Live TV



Per vedere Croazia-Spagna in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi domenica 18 giugno 2023. Telecronista Stefano Bizzotto con commento tecnico di Lele Adani. La partita Croazia-Spagna sarà visibile anche su Sky Sport Uno (streaming gratis per gli abbonati con SkyGo) con la telecronaca di Federico Zancan e Lorenzo Minotti.

Dove vedere Croazia-Spagna Streaming Gratis



Croazia-Spagna Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.