Alle 18:00 italiane di oggi lunedì 28 giugno 2021 si potrà vedere Croazia Spagna streaming live e diretta tv sul digitale. Si gioca al Parken Stadium di Copenaghen. La vincente di questo ottavo di finale di Euro 2020 tra Croazia e Spagna, si gioca dovrà vedersela ai quarti contro la vincente di Francia-Svizzera in programma alle 21.

La squadra di Zlatko Dalić ha vinto il Gruppo E di qualificazione a UEFA EURO 2020 totalizzando 17 punti in otto partite e staccando il Galles di tre lunghezze. La sconfitta per 2-1 contro la Croazia alla terza giornata di UEFA EURO 2016, in virtù del quale la squadra di Vicente del Bosque è arrivata seconda nel Gruppo D, ha interrotto la serie di 14 risultati utili della Spagna alla fase finale di EURO (V11 P3) dopo la sconfitta per 1-0 contro il Portogallo a UEFA EURO 2004. Prima della sfida contro la Croazia, non subiva gol da sette partite alla fase finale, ovvero dall’1-1 contro l’Italia nel 2012.

Le probabili formazioni di Croazia Spagna

CROAZIA: Livaković; Juranović; Vida, Ćaleta-Car, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Vlašić; Rebić, Petković.

SPAGNA: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Alvaro Morata, Sarabia.

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia). Ad assisterlo i connazionali Bahattin Duran e Tarik Ongun.

Dove vedere Croazia Spagna Diretta Live TV



Per vedere Croazia Spagna in diretta tv basterà collegarsi su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove vedere Croazia Spagna Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Croazia Spagna Streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.