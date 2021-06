Alle 21:00 italiane di oggi martedì 22 giugno 2021 si potrà vedere streaming Croazia Scozia, gara valida per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo D di Euro 2020. Si gioca all’Hampden Park di Glasgow, in Scozia, e la partita sarà diretta dal fischietto argentino Fernando Rapallini. Alla stessa ora si gioca anche l’altra partita del girone, Repubblica Ceca-Inghilterra, che viene trasmessa in chiaro su Rai Uno.

Tutto ancora da decidere nella classifica del gruppo, nessuno è già certo del passaggio alla seconda fase e nessuno è già artimeticamente fuori. I croati arrivano all’incontro spalle al muro. Per avere chance di qualificazione da seconda o da migliore terza hanno solo un risultato disponibile, la vittoria. Per i britannici vale lo stesso discorso, dato l’un solo punto maturato del bellissimo derby Uk disputato contro la nazionale inglese.

Dove vedere Croazia Scozia Diretta Live TV in chiaro



Per vedere Croazia Scozia in diretta tv basterà collegarsi a partire dalle ore 18:00 su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e

Dove vedere Croazia Scozia Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



482 digitale terrestre),(numero 203 satellite) e(numero 251 satellite).

Croazia Scozia Streaming gratis per tutti gli abbonati con pc, tablet o smartphone su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Le probabili formazioni di Croazia Scozia

Croazia (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Rebic, Perisic. Ct: Dalic. A disposizione in panchina: Kalinic, Sluga, Badelj, Vlasic, Lovren, Brekalo, Skoric, Pasalic, Ivanusec, Bradaric, Budimir, Petkovic.

Scozia (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O’Donnell, McGinn, Armstrong, McGregor, Robertson; Dykes, Adams. Ct: Clarke. A disposizione in panchina: Gordon, McLaughlin, Gallagher, Cooper, Forrest, Mckenna, Fraser, Nisbet, Patterson, Hendry, Fleck, Christie.

Arbitro: Rapallini (Argentina). Guardalinee: Belatti e Bonfa (Argentina). Quarto Uomo: Frankowski (Polonia). VAR: Hernandez (Spagna). AVAR: Sanchez, Prieto e Munuera (Spagna).