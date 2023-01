Vedere PSG-Riyadh Season Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 19 gennaio 2023 alle ore 18 italiane sui canali digitali: sarà l’ultima sfida tra CR7 Cristiano Ronaldo e Leo Messi. L’amichevole si gioca al King Fahd International Stadium di Riyad, che qualche giorno fa ha ospitato la finale di Supercoppa di Spagna tra il Real Madrid di Ancelotti e il Barcellona. Per i due campionissimi sarà il 37esimo duello in carriera.

Messi vs CR7 Cristiano Ronaldo

Dei 36 confronti che ci sono già stati, il bilancio è favorevole a Messi con 16 vittorie contro gli 11 successi di Cristiano Ronaldo. 9 i pareggi. Nelle sfide tra i due Messi ha segnato 22 gol, Cristiano Ronaldo 21. Andiamo a leggere adesso le formazioni e dove vedere PSG-Riyadh Season Streaming Gratis Live invece di Rojadirecta Online.

PSG-Riyadh Season Streaming Live, probabili formazioni



Selezione saudita (3-4-1-2): Al-Owais; Jang Hyun-Soo, Al-Amri, Mado; Talisca, Luiz Gustavo, Matheus Pereira, André Carrillo; Pity Martinez; CR7 Cristiano Ronaldo, Marega. Allenatore Marcelo Gallardo.

PSG (3-4-3): Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira, Nordi Mukiele; Warren Zaire, Vitinha, Bernat; Neymar Jr, Leo Messi e Kylian Mbappé. Allenatore Cristophe Galtier.

PSG-Riyadh Season in TV Live



PSG-Riyadh Season in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Football (Canale 203) e con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di PSG-Riyadh Season sarà affidata a Edoardo Testoni col commento tecnico di Simone Tiribocchi.

PSG-Riyadh Season Streaming Gratis Live invece di Roja Online



PSG-Riyadh Season live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita PSG-Riyadh Season Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere PSG-Riyadh Season, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.