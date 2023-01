Vedere Cremonese-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo stadio Giovanni Zini (Cremona) come partita valida per la 16a giornata di Serie A. Alla Juventus non dispiacerà il fatto che la Cremonese abbia ritrovato una qualche solidità difensiva casalinga, poiché è abituata a segnare poco in trasferta, avendo vinto per 1-0 tutte e tre le sue ultime trasferte di Serie A. In effetti, nessuna delle sette trasferte della Juventus in questa stagione di campionato (3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte) ha visto più di due gol, lasciando la Juventus con una media bassa nelle trasferte di campionato che vede appena 1,14 gol segnati in tali partite.

Appuntamento alle ore 18:30 quindi per vedere Cremonese-Juventus streaming gratis (per gli abbonati a Dazn). Statistica in evidenza: dopo aver ottenuto solo due punti in una serie di sei trasferte, la Juventus ha vinto con il punteggio di 1-0 tutte le ultime tre, contro Torino, Lecce e Verona.

Cremonese-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

Cremonese (4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Hendry, Bianchetti, Valeri; Pickel, Ascacibar, Meité; Buonaiuto, Okereke; Dessers.

Allenatore Alvini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiriches.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Cuadrado, Di Maria, Kaio Jorge, Paredes, Pogba, Vlahovic.

Arbitro: Ayroldi G.

In percentuale nessuna squadra ha segnato più gol della Juventus nei secondi tempi di questo campionato (16 su 24, il 67%, come Sampdoria e Udinese), seguita proprio dalla Cremonese (64%, 7/11).

Cremonese-Juventus in Live TV



Cremonese-Juventus in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Cremonese-Juventus in live tv al canale 214 di Sky.

Il Live Cremonese-Juventus sarà commentato in telecronaca da Ricky Buscaglia con commento tecnico di Massimo Gobbi.

Nessuna squadra conta meno marcatori della Cremonese in gare casalinghe in questo campionato: finora per i lombardi, in casa, hanno segnato solo Leonardo Sernicola e Cyriel Dessers.

Cremonese-Juventus Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Cremonese-Juventus live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Cremonese-Juventus inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Cremonese-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Cremonese-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Cremonese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite interne di campionato e in Serie A solo una volta ha fatto meglio: quattro clean sheet di fila tra febbraio e aprile 1995.