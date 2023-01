Vedere Cremonese-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 28 gennaio 2023 alle ore 18 italiane sui canali digitali: si gioca per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la prima del girone di ritorno. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta a sorpresa a San Siro contro l’Empoli, a cinque giorni dal trionfo a Riad, in Arabia Saudita, contro il Milan nella finale di Supercoppa Italiana. La Cremonese arriva alla gara da due risultato positivi di fila, entrambi arrivati con Ballardini in panchina, il successo ai rigori negli ottavi di Coppa Italia al Maradona di Napoli e il pari al Dall’Ara di Bologna. Di seguito formazioni e info per vedere la partita.

Questa sfida vede affrontarsi il miglior attacco per quel che riguarda i primi 30 minuti di partita nella Serie A 2022/23 (13 reti per l’Inter) e la peggior difesa considerando gli stessi parziali di gara (13 subite per la Cremonese).

Cremonese-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Vasquez, Bianchetti, Chiriches; Sernicola, Castagnetti, Meité, Benassi, Valeri; Okereke, Dessers. Allenatore Ballardini. Squalificati: Pickel. Indisponibili: Dessers.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Barella, Skriniar. Indisponibili: Brozovic, Handanovic.

Cremonese-Inter in TV Live



Cremonese-Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Cremonese-Inter su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, affiancato in cronaca da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Cremonese-Inter Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Cremonese-Inter live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita Cremonese-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Cremonese-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.