Come vedere Lazio-Milan Streaming e Live TV

Vedere Lazio Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 26 aprile 2021 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca come posticipo che chiude la 33a giornata di Serie A. Lazio e Milan si sono affrontate in Serie A 77 volte a Roma: 19 vittorie biancocelesti contro le 22 dei rossoneri, mentre i pareggi sono 36. Perfettamente in parità la sfida tra Inzaghi e Pioli, con 3 vittorie a testa e due pareggi. Negativo invece lo score del tecnico biancoceleste in Serie A contro il Milan, 2 successi, 2 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima gara giocata a Roma risale allo scorso luglio: 0-3 con reti di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic.

Lazio Milan Diretta TV

Lazio Milan in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite).

Lazio Milan Streaming Gratis



Lazio Milan streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match quindi sarà disponibile anche su Now Tv (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Dove vedere la partita Lazio Milan Streaming Live



Come possibili alternative per vedere Lazio Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Lazio Milan probabili formazioni e arbitro



LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Escalante, Luiz Felipe.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Arbitro: Daniele Orsato, della sezione di Schio.