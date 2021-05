Chelsea Real Madrid streaming gratis e diretta tv online. Si gioca alle ore 21:00 ITA di oggi mercoledì 5 maggio 2021 per la gara di ritorno delle semifinali di Champions League. Si parte dall’1-1 della gara di andata: chi vince giocherà la finale contro il Manchester City che ieri sera ha eliminato il PSG. Thomas Tuchel ha visto cinque delle sue sei partite precedenti di ritorno in UCL terminare con un margine di almeno 2 gol. Andiamo a scoprire dove vedere Chelsea Real Madrid Streaming.

Diretta Chelsea Real Madrid Streaming: ultime notizie formazioni

Il marcatore della partita di andata, Christian Pulisic, è ora il più giovane giocatore del Chelsea ad aver segnato in una semifinale di UCL, ed il primo statunitense ad aver segnato in questa fase della competizione. Il suo gol del vantaggio è stato annullato da Karim Benzema del Real Madrid (al 29° minuto), che ha visto quattro dei suoi ultimi cinque gol in UCL arrivare tra il 25° ed il 35° minuto di gioco.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner. Allenatore Thomas Tuchel.

Real Madrid (3-4-1-2): Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Odriozola, Kroos, Casemiro, Marcelo; Modrić; Benzema, Vinícius Júnior. Allenatore Zinedine Zidane.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia).

Dove vedere Chelsea Real Madrid Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Chelsea Real Madrid in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 (niente streaming online con Mediaset Play) e Rojadirecta Gratis è illegale. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.