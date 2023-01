Vedere Chelsea-Manchester City Streaming Gratis On-line è possibile giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali di Sky. Il match clou del turno 19 di Premier League va in scena allo stadio Stamford Bridge di Londra dove il Chelsea di Graham Potter (10mo in classifica con 25 punti) accoglie il Manchester City di Pep Guardiola (2° a quota 36 dietro la capolista Arsenal con 44).

Avendo anche vinto solo uno scontro su otto (7 sconfitte) con il quattro volte campione di Premier League Pep Guardiola, Potter non sarà felice di ospitare i colossi del Manchester guidati dallo spagnolo. I Cityzens hanno anche subito un pareggio shock per 1-1 (con l’Everton) nella loro precedente partita, dopo il quale un seccato Guardiola ha dichiarato che i Toffees giocavano con “otto in difesa”.

Appuntamento alle ore 21:00 quindi per vedere Chelsea-Manchester City streaming gratis (per gli abbonati a Sky). Sequenza in evidenza: il Chelsea finora non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Premier League (2 pareggi, 3 sconfitte) contro squadre piazzate nella top 4 del campionato.

Chelsea-Manchester City Streaming Live, probabili formazioni

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Mount;

Sterling, Havertz, Pulisic. Allenatore Graham Potter.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Aké, Stones, Akanji, Lewis; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore Pep Guardiola.

Chelsea-Manchester City in Live TV



Chelsea-Manchester City in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

Chelsea-Manchester City Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Chelsea-Manchester City live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW. Il pre-partita di Chelsea-Manchester City inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Chelsea-Manchester City Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Chelsea-Manchester City, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Pronostici e scommesse

Sono stati segnati meno di 3 gol in ciascuna delle ultime 5 gare del Chelsea > Under/Over 2.5 goal .

. Sono stati segnati almeno 1 gol nel 81% dei primi tempi nelle partite del Manchester City in Premier League in questa stagione > Under/Over 0.5 goal primo tempo .

. Manchester City ha trovato il gol nella prima frazione di gioco in tutte le ultime 4 partite > Under/Over 0.5 goal primo tempo .

. Il Manchester City ha trovato la rete in entrambe le frazioni di gioco nel 63% delle sue partite stagionali in Premier League > Squadra segna in entrambi i tempi .

. Il Chelsea ha vinto solo una delle ultime 5 partite di Premier League > Esito Finale 1X2.