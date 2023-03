La Lazio, con un gol dell’uruguaiano Matías Vecino, ha vinto per 1-0 in casa della capolista Napoli nella partita che ha segnato l’inizio del venticinquesimo turno di Serie A. Vecino ha segnato, al 68′, il gol del trionfo della Lazio allo stadio Diego Maradona, dove il Napoli era imbattuto dal 3-2 contro la Fiorentina del 10 aprile 2022.

Bambino ferito per un petardo lanciato dai tifosi della Lazio

Purtroppo si registra anche una brutta notizia. Un piccolo tifoso del Napoli situato in Curva A dello stadio Diego Maradona è rimasto ferito per l’esplosione di un petardo lanciato dai tifosi della Lazio dal settore che ospitava il pubblico ospite. I tifosi della Lazio hanno lanciato petardi per tutta la partita dal loro settore e uno di questi è esploso vicino a un bambino, che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Paolo.

Nonostante la sconfitta, solo la seconda nel torneo dopo quella subita in casa dell’Inter nella ripresa del torneo dopo la pausa dovuta ai mondiali di calcio, la squadra del tecnico Luciano Spalletti continua ad essere l’unica leader della Serie A con 65 punti, con più punti della Lazio, che ha scalzato il secondo posto a Inter e Milan, entrambe con 47 unità.

“Decisioni prese nel peggiore dei modi, ma la buona azione e la corretta applicazione e guadagno sono le cose fondamentali”, ha analizzato Spalletti. L’allenatore del Napoli ha dichiarato che la sua squadra è stata ingenua nell’azione del gol della Lazio, ma ha chiarito di non vedere “presunzione” nei suoi giocatori.

Il Napoli avrebbe potuto pareggiare al 79′, quando il pallone colpito di testa dal nigeriano Víctor Osimhen si è schiantato contro il palo.

Il Milan, campione in carica, farà visita questo sabato alla Fiorentina (28 punti). Domenica 5 invece l’Inter ospiterà il Lecce (27) alle 18, mentre alle 20:45 sarà il momento di Roma-Juventus.