Vedere Cagliari-Torino Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 26 gennaio 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. I sardi lottano per la salvezza mentre il Torino ha ottenuto due risultati utili consecutivi. Il Cagliari si trova al 16° posto in classifica insieme all’Udinese, con solo un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Il Torino cerca di raggiungere il Napoli, campione d’Italia e reduce dalla sconfitta in finale di Supercoppa Italiana. Nella partita d’andata, le squadre hanno ottenuto un pareggio senza gol. Cagliari e Torino si sono affrontate 93 volte in tutte le competizioni, con il Torino in vantaggio con 35 vittorie rispetto alle 26 del Cagliari e 32 pareggi. Di seguito formazioni e info per vedere Cagliari-Torino streaming e tv.

Statistica in evidenza: Il Cagliari è imbattuto da sei partite casalinghe in Serie A, mentre il Torino non ha mai ottenuto lo stesso risultato per due partite consecutive nelle ultime dieci gare del campionato.

Cagliari-Torino Streaming Live, probabili formazioni, opzioni FantaCalcio



Nel Cagliari, il difensore Goldaniga non è stato convocato per la partita a causa delle voci di mercato che lo riguardano. Inoltre, c’è incertezza sulla presenza di Petagna in attacco. Nel frattempo, Mancosu è stato sottoposto a un intervento al ginocchio destro e dovrà rimanere fuori per tre mesi. Nel Torino, si sta ancora valutando la situazione di Radonijc. In attacco, è probabile che la coppia Zapata-Sanabria venga confermata.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Sulemana, Prati, Makoumbou; Nandez, Viola; Petagna. Allenatore: Ranieri.

A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Augello, Hatzidiakos, Obert, Di Pardo, Deiola, Desogus, Jankto, Lapadula, Pavoletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Luvumbo, Mancosu, Oristanio, Rog, Shomurodov.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Sazonov, Zima, Mungu, Balcot, Vojvoda, Gineitis, Ciammaglichella, Savva, Pellegri, Njie. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Karamoh, Schuurs, Zima, Soppy, Radonijc.

Arbitro: Colombo di Como. Guardalinee: Bindoni-Tegoni. 4° Uomo: Zufferli. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Guida.

Cagliari-Torino Live in TV

Cagliari-Torino, gara valida come primo anticipo della 22ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari, sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si tratta di servizi a pagamento di streaming online da utilizzare anche con smart TV di ultima generazione compatibili. Cagliari-Torino è la prima partita che si gioca all’Unipol Domus dopo la morte dell’indimenticabile Gigi Riva.

Cagliari-Torino Streaming Gratis Live Online



Cagliari-Torino sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN, Sky GO e NOW. Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Cagliari-Torino Streaming Live Club

Per vedere la partita Cagliari-Torino, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.