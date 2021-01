Cagliari Napoli streaming gratis link. Si gioca domenica 3 gennaio 2021 con inizio alle ore 15:00 Cagliari Napoli valida per il turno numero 15 di Serie A, prima giornata del nuovo anno. La sentenza del CONI ha restituito al Napoli il punto in classifica inizialmente tolto dalla giustizia sportiva e la chance di rigiocare la gara con la Juventus. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Cagliari Napoli streaming e tv.

Come vedere Cagliari Napoli in diretta tv.

Diretta Cagliari Napoli sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro. Nessuna squadra ha subito meno gol del Napoli da fuori area in questo campionato (uno) e i partenopei sono anche quelli che finora hanno segnato di più dalla distanza (sette reti – in tutta la scorsa stagione ne fecero 10).

Dove vedere Cagliari Napoli Streaming al posto di Rojadirecta. (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})



Cagliari Napoli streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Cagliari Napoli Formazioni.

Dura notizia per il Cagliari: stagione finita per Rog. In mediana spazio al tandem Marin-Oliva. Davanti ballottaggio Ounas-Sottil. Col passaggio al 3-5-2, Sottil potrebbe lasciare il posto a Ceppitelli. Simeone in vantaggio su Pavoletti per il ruolo di punta centrale. In casa Napoli abbiamo Koulibaly ancora ko. Fuori causa anche Mertens, che dovrebbe rientrare a metà gennaio. Davanti spazio al tridente Lozano-Petagna-Insigne. In dubbio Demme per una contusione. Osimhen positivo al Covid.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Giovanni Simeone. Allenatore Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Godin, Rog, Luvumbo, Faragò, Aresti, Klavan, Ciocci.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen, Mertens, Koulibaly, Malcuit.