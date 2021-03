Cagliari Juventus Streaming Diretta Gratis. La formazione di Pirlo è impegnata sul campo dei rossoblù per la 27esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, che dopo l’eliminazione in Champions League contro il Porto cercano il riscatto nel campionato di Serie A, sono a quota 52 punti in classifica, vengono da due vittorie in campionato (contro Lazio e Spezia) e presentano la migliore difesa di Serie A con 21 reti al passivo. Il Cagliari è imbattuto da tre partite (due successi e un pari) sotto la guida del nuovo allenatore Semplici. Fai le tue scommesse e tieniti pronto per vedere Cagliari Juventus streaming gratis?

Cagliari Juventus probabili formazioni



Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro. Allenatore Semplici. Squalificati: Lykogiannis, Pavoletti. Indisponibili: Rog, Sottil, Walukiewicz.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo.

Cagliari Juventus Streaming Diretta Gratis TV al posto di Rojadirecta



Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bentancur, Dybala, Demiral, Ramsey.

Cagliari Juventus in diretta tv alle ore 18 ITA di oggi domenica 14 marzo 2021 con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Il servizio è gratuito per gli abbonati, mentre Rojadirecta non è considerato una opzione legale.

Cagliari Juventus Streaming Gratis al posto di Rojadirecta

Cagliari Juventus Streaming Gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline Gratis che però in Italia non sono legali.