Vedere Cagliari-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 28 agosto 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Il Cagliari ha pareggiato con il Torino nella sua prima partita di Serie A dopo un anno di assenza. Nonostante il pareggio, l’allenatore Claudio Ranieri si è detto soddisfatto e cerca di dare slancio alla stagione.

L’Inter ha vinto la sua prima partita di stagione contro il Monza e cerca di ottenere vittorie consecutive per la quinta stagione di fila. L’Inter ha una buona reputazione nelle trasferte contro il Cagliari e ha la possibilità di batterlo per la nona volta consecutiva con Inzaghi come allenatore. Di seguito formazioni e info per vedere Cagliari-Inter streaming e tv.

Cagliari-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Boris Radunovic potrebbe diventare il primo portiere del Cagliari a non subire gol contro l’Inter dalla partita di aprile 2013. Questo compito potrebbe risultare più difficile a causa della presenza di Marko Arnautović, che ha giocato per la prima volta con l’Inter dopo più di 4.800 giorni e ha contribuito con un assist nel secondo gol di Lautaro Martínez nella vittoria contro il Monza.



CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Luvumbo, Oristanio. Allenatore Claudio Ranieri.

A disposizione in panchina: Aresti, Scuffet, Capradossi, Di Pardo, Goldaniga, Deiola, Jankto, Kourfalidis, Prati, Viola, Pavoletti, Shomurodov.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Stankovic, Asllani, Sensi, Cuadrado, Frattesi, Carlos Augusto, Arnautovic.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Mondin-Di Iorio. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Marini. Assistente VAR: Longo.

Cagliari-Inter Live in TV

Il match tra Cagliari-Inter sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Cagliari-Inter Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Cagliari-Inter in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere Cagliari-Inter Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Cagliari-Inter, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.