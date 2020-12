Cagliari Inter streaming e diretta tv. Si gioca alle ore 12:30 di oggi domenica 13-12-2020 per la 11a giornata di Serie A 2020/2021 di calcio. Alla Sardegna Arena approda l’Inter di Conte decisa a conquistare lo Scudetto e reduce dalla vittoria convincente in campionato contro il Bologna ma anche dalla clamorosa eliminazione in Champions League. Tutto pronto quindi per vedere Cagliari Inter Streaming.

Diretta Cagliari Inter Streaming: ultime notizie formazioni

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Klavan, Luvumbo, Ounas, Godin, Nandez.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere Cagliari Inter Streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta

Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Pinamonti, Vecino, Vidal.

Cagliari Inter in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta è illegale. Potete guardarla legalmente con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita sarà disponibile in live streaming su DAZN (link www.dazn.com) con laptop, pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live di Cagliari Inter scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.