Alle 20:45 di oggi domenica 28 marzo 2021 si potrà vedere Bulgaria Italia in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai. Continua l’avventura mondiale della Nazionale Azzurra di Roberto Mancini in questa seconda partita del Gruppo C di qualificazione ai mondiali di calcio di Qatar 2022. Gli azzurri hanno esordito giovedì battendo in casa con il risultato di 2-0 l’Irlanda del Nord grazie ai gol realizzati da Berardi e Immobile. Dirigerà l’incontro allo Stadio Nazionale Vasil Levski di Sofia, che sarà il 20° nella storia fra le due Nazionali, il fischietto sloveno Damir Skovina.

Dove vedere Bulgaria Italia Streaming e Diretta Live TV

Per vedere Bulgaria Italia in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 20:45 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre).

Le probabili formazioni di Bulgaria-Italia:

per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone.

Bulgaria (3-4-2-1): P Iliev; Antov, Bozhikov, Hristov; Cicinho, Kostadinov, Malinov, Tsvetanov; Chochev, Despodov; Galabinov. Commissario tecnico Jasen Petrov.

Italia (4-3-3): G Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Lorenzo Insigne. Commissario tecnico Roberto Mancini.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).