Dove vedere Brasile-Argentina streaming gratis e diretta tv, la finale della Coppa America 2021. Il Superclásico sudamericano è pronto: la finalissima Brasile-Argentina assegnerà il titolo di Campione della Copa America. Il match, che si svolgerà allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, è in programma nella notte tra sabato e domenica (diretta alle 2 AM ora italiana).

Neymar, parlando della partita, non ha potuto non far riferimento a Lionel Messi, il suo grande amico, che diventerà rivale per una notte: “Non sarà facile mettere da parte l’amicizia. Ma io voglio vincere la mia prima Copa America”. All’ultimo atto della Copa America 2021 l’Argentina ci è arrivata dopo un percorso passato per il primo posto nel girone A delle qualificazioni, con tre vittorie e un solo pareggio, cammino speculare a quello del Brasile nel gruppo B. L’Albiceleste ha poi regolato per 3-0 l’Ecuador nei quarti mentre è passata per i calci di rigore (3-2) per avere ragione della Colombia in semifinale dopo l’1-1 nei tempi regolamentari.

Le probabili formazioni di Brasile-Argentina



ARGENTINA (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Rodriguez, Paredes, De Paul; Leo Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.

Allenatore Lionel Scaloni. In panchina: Armani, Musso, Romero, Acuna, Correa, Papu Gomez, Lisandro Martinez, Martinez Quarta, Montiel, Palacios, Aguero, Nico Gonzalez, Lo Celso.

BRASILE (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinos, Thiago Silva, R Lodi; Casemiro, Fred, Paquetà; Cebolinha, Neymar, Richarlison. Allenatore Tite. In panchina: Alisson, Wéverton, Alex Sandro, Emerson, Fabinho, Firmino, Gabriel Barbosa, Vinicius Junior, Douglas Luiz, Eder Militao, Leo Ortiz, Everton Ribeiro.

ARBITRO: Ostojich (Uruguay). Assistenti guardalinee: Barreiro, Soppi (Uruguay). Quarto uomo: Haro (Perù). VAR: Cunha Soca (Uruguay). Assistente VAR: Fedorczuk (Uruguay).

Dove vedere Brasile-Argentina Streaming Gratis e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Potete vedere Brasile-Argentina in diretta tv a partire dalle ore 02:oo italiane della notte italiana di oggi tra sabato 10 luglio e domenica 11 luglio 2021, su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio, Eleven Sports e LiveNow. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Riccardo Gentile.

Match fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati con SkyGO (link skygo.sky.it) con i vostri smartphone, tablet e pc, e quindi con iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. A pagamento per tutti con NOW. Cercando su Google o Bing la parola chiave “Brasile Argentina Streaming Gratis“, i motori di ricerca vi mostreranno tutti i risultati con i siti web dove vedere la partita online.