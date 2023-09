Vedere Braga-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Partita d’esordio nel Girone C di UEFA Champions League 2023-24.

Il Napoli parteciperà per l’ottava volta alla Champions League e nella scorsa stagione ha raggiunto i quarti di finale, ottenendo così la sua miglior prestazione nella competizione.

Il Napoli fa il suo debutto stagionale nella Champions League 2023-2024 sfidando il Braga nel gruppo C, insieme a Real Madrid e Union Berlino. I campioni d'Italia vogliono iniziare bene nella competizione europea dopo le polemiche delle ultime partite di campionato. Il Braga arriva a questa partita dopo una sconfitta e si trova all'ottavo posto in classifica. Rudi Garcia si è mostrato fiducioso per la partita e ha dichiarato che il campionato e la Champions League sono due competizioni diverse. L'obiettivo del Napoli è vincere senza preoccuparsi della posizione in classifica.

Braga-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha segnato quattro gol nelle ultime tre partite di Champions League. Se dovesse segnare anche nella prossima partita, diventerebbe il primo giocatore del Napoli a segnare in quattro partite consecutive nella competizione. Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha avuto poca fortuna nelle sue recenti partecipazioni alla fase a gironi della Champions League, vincendo solo due partite su quindici. Inoltre, non è mai riuscito a ottenere due vittorie consecutive nella fase a gironi con le squadre di Lille, Roma e Lione.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Josè Fonte, Paulo Olivera, Marin; Moutinho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz.

A disposizione in panchina: Hornicek, Piago, Mendes, Saatci, Borja, A Horta, Castro, Zalazar, Vitor Carvalho, Soumare, Lopes, Banza, Djalo. Indisponibili: Niakate. Squalificati: nessuno.

Allenatore: Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Rui, Ostigard, Natan, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Raspadori, Simeone, Zerbin. Indisponibili: Gollini. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Serdar Gozubuyuk (Paesi Bassi). Assistenti: Zeinstra-Balder. IV uomo: Nagtegaal. VAR: Higler. Assistente VAR: Dieperink.

Braga-Napoli in TV



Braga-Napoli in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Massimo Marianella e Luca Marchegiani saranno i telecronisti Sky di Braga-Napoli.

L’incontro tra Braga e Napoli costituisce una novità in termini di competizione tra le due squadre. Nel corso delle ultime quattro partite, la formazione portoghese è stata sconfitta da squadre italiane in diverse competizioni. In particolare, ha subito due sconfitte contro la Fiorentina nella scorsa stagione della Conference League.

Braga-Napoli Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Braga-Napoli live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (il servizio che Sky offre ai suoi abbonati), su NOW (la piattaforma on demand di Sky) e su Mediaset Infinity. Mediaset ha confermato che la telecronaca verrà affidata a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.

Il Napoli ha vinto due partite di fila contro squadre portoghesi, sconfiggendo il Benfica sia in casa che in trasferta nella fase a gironi della Champions League 2016/17. In passato, non era mai riuscito a vincere tre incontri consecutivi contro formazioni provenienti dal Portogallo.

Come vedere Braga-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, oppure sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Durante la scorsa stagione di Champions League, Jack Grealish è stato il giocatore che ha creato più occasioni di tiro dopo un dribbling rispetto a Khvicha Kvaratskhelia del Napoli. Grealish ha realizzato un totale di 23 tiri, di cui sei hanno portato a opportunità create.