Vedere Borussia Dortmund-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Il Milan affronta il Borussia Dortmund nella seconda partita del Girone F della Champions League. Entrambe le squadre sono alla ricerca di una vittoria dopo il pareggio all’inizio del torneo. La partita si svolge oggi presso lo stadio Signal Iguna Park di Dortmund ed è trasmessa in diretta su Prime Video. Il Milan si trova nel gruppo più difficile della competizione e l’incontro di stasera potrebbe essere decisivo per il suo percorso. La classifica attuale vede il Milan al secondo posto insieme al Newcastle, mentre il Borussia Dortmund è l’ultimo con 0 punti dopo la sconfitta contro il PSG. Di seguito, tutte le informazioni per vedere Borussia Dortmund-Milan Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”, e se sarà trasmessa in chiaro.

Borussia Dortmund-Milan in TV



Borussia Dortmund-Milan in tv e in esclusiva sui canali digitali di Amazon Prime Video. Non è prevista la partita in chiaro su Canale 5 o su Sky. Per guardarla, è necessario scaricare l’app su una smart tv o su dispositivi come Xbox, PlayStation, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. A bordo campo Tarquinio e Siani. Mizzoni, Seedorf e Klose nello studio pre e post partita.

Borussia Dortmund-Milan Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Alla VAR Room di Prime Video l’ex arbitro Calvarese.

Borussia Dortmund-Milan live streaming gratis per gli abbonati su dispositivi mobili con iOS e Android tramite l’app di Amazon Prime Video o tramite browser accedendo al sito ufficiale con le credenziali del proprio profilo Amazon. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Borussia Dortmund-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Il Milan ha un punto in classifica. Perdere la partita di stasera complicherebbe il suo percorso europeo. Il Milan affronta il Borussia Dortmund, una squadra forte che ha quasi vinto la Bundesliga della scorsa stagione. Questa partita sarà un test importante per vedere quanto la squadra di Pioli sia matura. La formazione del Milan avrà alcune assenze, ma il trio d’attacco rimarrà lo stesso con Pulisic, Giroud e Leao.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Nmecha; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

A disposizione in panchina: Meyer, Lotka, Wolf, Sule, Ozcan, Reyna, Duranville, Bynoe-Gittens, Adeyemi, Moukoko, Haller. Indisponibili: Sabitzer. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjaer, Bartesaghi, Adli, Zeroli, Jovic, Okafor, Chukwueze. Indisponibili: Kalulu, Caldara, Loftus-Cheek, Krunic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marciniak (Polonia). Guardalinee: Listkiewicz-Sokolnicki. Quarto uomo: Musial. VAR: Kwiatkowski. Assistente VAR: Lasyk.

Come vedere Borussia Dortmund-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Borussia Dortmund-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Rojadirecta Club Live“, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, oppure sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.