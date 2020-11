Bologna Napoli streaming e diretta tv invece di Rojadirecta. Si gioca alle 18:00 italiane di oggi domenica 8 ottobre 2020: gli azzurri di Gennaro Gattuso, dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, sfidano la squadra di Sinisa Mihajlovic nella settima giornata del campionato di Serie A.

Dove vedere Bologna Napoli in streaming e in diretta tv al posto di Rojadirecta.



Bologna Napoli non sarà trasmessa in chiaro in diretta tv e Rojadirecta è illegale. Potete guardarla legalmente con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita sarà disponibile in streaming live con Sky Go (link skygo.

Diretta Bologna Napoli Streaming: Le formazioni ufficiali.

sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming anche su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.it).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Paz, Arnofoli, Calabresi, Khailoti, Baldursson, Kingsley, Svanberg, Ruffo Luci, Rabbi, Pagliuca, Vignato.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. In panchina: Meret, Contini, Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Ghoulam, Rrahmani, Demme, Elmas, Zielinski, Lobotka, Petagna.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.