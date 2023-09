Vedere Bologna-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 24 settembre 2023 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali. Il Napoli riprende il percorso in Serie A dopo le coppe europee affrontando una delicata trasferta allo stadio Dall’Ara di Bologna. I giocatori di Garcia cercano di riscattare l’ultimo pareggio esterno contro il Genoa. La difesa sarà obbligata dato l’assenza dei due centrali titolari, e ci sono grandi aspettative per il brasiliano Ostigard. In casa Bologna, Saelemaekers potrebbe fare il suo debutto in panchina, mentre Zirkzee sarà l’unica punta. Thiago Motta è determinato a dimostrare a Saputo che le trattative per il rinnovo possono continuare. Di seguito formazioni e info per vedere Bologna-Napoli streaming e tv.

Bologna-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Karlsson, Zirkzee. Allenatore Thiago Motta. A disposizione in panchina: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Saelemaekers, Urbanski, Orsolini, Van Hooijdonk.

Indisponibili: Soumaoro. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia. A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Zanoli, Olivera, Demme, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Gollini, Juan Jesus, Rrahmani. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Bindoni-Tegoni. IV Uomo: Massimi.Var: Irrati. Assistente Var: Pagnotta.

Bologna-Napoli Live in TV

Bologna-Napoli in diretta TV su DAZN, scaricando l’app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora console PlayStation e XBox. In alternativa, il TIMVISION Box. Per gli abbonati a DAZN e Sky, attivando ‘Zona DAZN’ Bologna-Napoli sarà visibile in tv sul canale 214 del decoder di Sky.

Bologna-Napoli Streaming Gratis Live



Bologna-Napoli in diretta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Entrambe le piattaforme offrono numerosi servizi on-demand per vedere le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Bologna-Napoli Streaming Live Club

Nemmeno per la partita tra Bologna-Napoli è possibile utilizzare il raccoglitore di links Rojadirecta, poiché è stato dichiarato irregolare in Italia. Gli aggiornamenti in tempo reale della partita saranno disponibili sui profili Twitter delle due squadre e sui siti online sportivi come quelli del Corriere dello Sport e TuttoSport.