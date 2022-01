Vedere Bologna-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 18:30 sui canali digitali: si gioca per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A, la terza del girone di ritorno.

Il Napoli sfiderà il Bologna di Sinisa Mihajlovic dopo il pesante 2-5 rimediato nella eliminazione in Coppa Italia per mano della Fiorentina. Nell’ultima di campionato invece la squadra di Spalletti ha ottenuto un successo sulla Sampdoria che ha ridato speranza di rientrare in lotta per lo scudetto. Bologna sconfitto in casa del Cagliari e ha perso 4 delle ultime 5 partite di Serie A.

Il Napoli ha pareggiato l’ultima trasferta di Serie A, contro la Juventus; gli azzurri non impattano due partite consecutive fuori casa nel massimo torneo dal dicembre 2019, nelle ultime due panchine esterne di Carlo Ancelotti.

Bologna-Napoli in TV



Bologna-Napoli in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Stefano Borghi, assistito in cabina di commento da Simone Tiribocchi.

Sinisa Mihajlovic ha vinto soltanto due delle 20 sfide da allenatore in Serie A contro il Napoli (7N, 11P); quella partenopea è, inoltre, la compagine contro la quale le squadre del tecnico serbo hanno subito più gol (44) nel massimo campionato.

Bologna-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. Allenatore Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Bonifazi, Medel, Stivanello, Dominguez, Skov Olsen, Pyyhtia, Van Hooijdonk, Pagliuca, Vignato, Cangiano, Falcinelli.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Malcuit, Ghoulam, Demme, Vergara, Lozano, Zanoli, Mertens, Osimhen.

Arbitro: Marinelli. Guardalinee: Pagliardini e Vono. IV Uomo: Sacchi. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Alassio.

Bologna-Napoli Streaming Gratis



Bologna-Napoli streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Bologna-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Bologna-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.