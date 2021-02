Sampdoria Juventus Streaming Diretta. Prima giornata del girone di ritorno di Serie A: si giocherà allo Stadio Marassi oggi sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18:oo italiane. Match a porte chiuse. La Juventus è reduce dal successo sulla SPAL per 4-0, nonchè dalla vittoria contro il Bologna in campionato e da quella di Supercoppa Italiana contro il Napoli: dopo l’Inter tre successi su tre per la Vecchia Signora.

Sampdoria Juventus Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Sampdoria Juventus in diretta tv alle ore 18:00 di oggi sabato 30 gennaio 2021 con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Sampdoria Juventus Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Le probabili formazioni di Sampdoria Juventus

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: A. Ferrari, Gabbiadini.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Chiellini; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Kulusevski. Indisponibili: Bernardeschi, Paulo Dybala.