Bologna Milan Streaming Diretta. Prima giornata del girone di ritorno di Serie A: si giocherà allo Stadio Dall’Ara di oggi sabato 30 gennaio 2021 alle ore 15:oo italiane. Match a porte chiuse. La squadra di Pioli (capolista in classifica) vuole riscattare la brutta sconfitta in campionato contro l’Atalanta e l’eliminazione dalla Coppa Italia ai danni dell’Inter. In attacco ci sarà Zlatan Ibrahimovic che dopo le tante polemiche relative allo scontro con Romelu Lukaku, è pronto a far parlare di sé nuovamente in campo. Lo svedese sicuramente vuole trascinare per l’ennesima volta la squadra alla vittoria.

Bologna Milan Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Bologna Milan in diretta tv alle ore 15:00 di oggi sabato 30 gennaio 2021 con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Bologna Milan Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline che però in Italia non sono legali.

Le probabili formazioni di Bologna Milan

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Santander, Medel.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Rebic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno.Indisponibili: Gabbia, Kjaer, Diaz.