Vedere Bologna-Lazio Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 3 novembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La undicesima giornata di Serie A si apre con il confronto tra Bologna e Lazio. Entrambe le squadre hanno ottenuto risultati positivi e vogliono continuare a salire in classifica. La Lazio si è avvicinata alla zona europea dopo la vittoria sulla Fiorentina, mentre il Bologna vuole superare i biancocelesti e continuare con la serie positiva arrivata a ben 10 partite (inclusa la Coppa Italia). I precedenti incontri tra Bologna e Lazio sono stati equilibrati, con una leggera preferenza per gli emiliani. Di seguito formazioni e info per vedere Bologna-Lazio streaming e tv.

Il gol di Joshua Zirkzee per il Bologna (nel precedente turno di Serie A) ha avuto un impatto significativo, portando il suo record personale a perdere solo una delle 21 partite di campionato in cui è riuscito a segnare. Il portiere della Lazio, Ivan Provedel, sarà la sfida principale per Zirkzee, anche se ha avuto successo solo in uno dei nove scontri diretti tra le due squadre.

Bologna-Lazio Streaming Live, probabili formazioni

Nel Bologna, Beukema e Lucumí sono pronti a giocare in difesa insieme a Calafiori. De Silvestri ed El Azzouzi non sono disponibili. Saelemaekers continua a essere titolare, mentre Posch torna nella formazione iniziale. Nella Lazio, ci saranno diversi cambiamenti, con Gila che sostituisce Romagnoli in difesa e Kamada e Cataldi che entrano a centrocampo al posto di Guendouzi e Rovella.

Immobile torna ad essere titolare in attacco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi,Corazza, Kristiansen, Lucumi, Fabbian, Moro, Urbanski, Karlsson, Ndoye, Van Hooijdonk. Indisponibili: De Silvestri, El Azzouzi, Soumaoro. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis AAlberto; Felipe Andersom Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Cataldi, Kamada, Basic, Isaksen, Castellanos, Pedro. Indisponibili: Casale. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: La Penna (Roma).

La Fiorentina ha ottenuto la percentuale di gol più alta nella Serie A durante le prime nove partite. Solo la Lazio nella stagione 2021/22 ha ottenuto risultati migliori nel massimo campionato italiano da quando Opta raccoglie queste informazioni.

Bologna-Lazio Live in TV

Bologna-Lazio in diretta TV su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca di Bologna-Lazio su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Manuel Pasqual. Sky, invece, ha affidato la telecronaca del match a Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.

Bologna-Lazio Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il match Bologna-Lazio sarà trasmesso in diretta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it) e SkyGo (online su skygo.sky.it). Entrambe le piattaforme offrono numerosi servizi on-demand per vedere le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. A pagamento per tutti con NOW di Sky.

Dove vedere la partita Bologna-Lazio Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Nemmeno per la partita tra Bologna-Lazio è possibile utilizzare il raccoglitore di links Rojadirecta, poiché è stato dichiarato irregolare in Italia. Gli aggiornamenti in tempo reale della partita saranno disponibili sui profili Twitter delle due squadre e sui siti online sportivi come Goal.com, Eurosport, Corriere dello Sport e TuttoSport.