Bologna Juventus Live Streaming Diretta Gratis è possibile oggi 23 maggio 2021 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per l’ultima giornata di Serie A allo stadio Dall’Ara di Bologna. E’ anche l’ultima possibilità per la Juventus di entrare in Champions League: per farlo deve prima battere la formazione di Mihajlovic e poi sperare nei risultati di Atalanta-Milan e Napoli-Verona (si giocano tutte alla stessa ora).

Bologna-Juventus è come una finale, e Pirlo di finali ne ha già vinte due (Supercoppa e Coppa Italia) regalando tutto sommato una buona stagione ai tifosi bianconeri. Ma la Vecchia Signora e Cristiano Ronaldo sognano di entrare in Champions, la vera casa di entrambi. Per questo è importantissimo vedere questa partita!

Come vedere Bologna Juventus in Diretta TV

Bologna Juventus in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Bologna Juventus Streaming Live, le formazioni in diretta

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu, De Silvestri; Schouten, Baldursson; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Dijks, Soriano. Indisponibili: Dominguez, Hickey, Santander.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Bentancur. Indisponibili: nessuno.

Arbitro: Paolo Valeri. Assistenti Preti e Peretti. Quarto uomo Fabbri. VAR Giacomelli. AVAR Di Vuolo.

La Juventus giocherà contro il Bologna la gara numero 342 da detentrice del titolo di Serie A, chiudendo la serie più lunga di incontri consecutivi disputati da una squadra che ha vinto il precedente torneo di Serie A.

Bologna Juventus Streaming Gratis Live



Bologna Juventus live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Dove vedere la partita Bologna Juventus Streaming al posto di Rojadirecta Live sul web



Come possibili alternative per vedere Bologna Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.