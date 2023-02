Vedere Bologna-Inter Streaming Gratis On-line si può oggi domenica 26 febbraio 2023 alle ore 12:30 italiane. 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la quinta (su 19 a disposizione) del girone di ritorno. L’Inter di Inzaghi, seconda in classifica con 47 punti, si presenta allo stadio Dall’Ara dopo la vittoria in Champions sul Porto, per cercare di fare un dispiacere al Bologna del grande ex Thiago Motta. I rossoblu occupano la settiman posizione con 32 punti in compagnia della Juventus.

Bologna-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten; Orsolini, Ferguson, Dominguez, Soriano; Barrow. Allenatore Motta. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arnautovic, Bonifazi, Zirkzee.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Correa.

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio.

Bologna-Inter in TV Live



Bologna-Inter si disputerà domenica 26 febbraio alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta da DAZN su smart TV e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

Bologna-Inter Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Bologna-Inter live streaming gratis per gli abbonati su DAZN e SkyGo, servizio raggiungibile da dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e dispositivi mobili abilitati. A pagamento per tutti con NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi anche smart tv.

Dove vedere la partita Bologna-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Bologna-Inter, potresti provare a cercare su Google, Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Ci sarebbe anche il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” ma come saprai è stato oscurato perchè considerato non legale. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.