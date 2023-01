Vedere Bologna-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile sabato 7 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Ultima partita della 17a giornata di Serie A: si gioca allo stadio Renato Dall’Ara dove i rossoblù di Thiago Motta ospitano la Dea di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta ha fatto bene nell’ultima gara contro Il bologna, rimanendo senza sconfitte nelle ultime 5 sfide (V3 N2 P0). Il Bologna è alla ricerca della prima vittoria da dicembre 2019 in questa sfida. L’Atalanta ha battuto in aggregato il Bologna 9-2 durante la serie di imbattibilità.

Appuntamento alle ore 20:45 quindi per vedere Bologna-Atalanta streaming gratis (per gli abbonati a Dazn e Sky Go). Nelle ultime sei gare, il Bologna ha vinto 4 volte e perso in 2 occasioni. L’Atalanta, dall’altra parte, ha vinto 1 volta, pareggiato in 1 occasione e perso 4 partite nel periodo.

Bologna-Atalanta Streaming Live, probabili formazioni

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel; Orsolini, Ferguson, Dominguez, Soriano; Sansone. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione in panchina: Bagnolini, Bardi, Cambiaso, Sosa, Moro, Pyythia, Schouten, Aebischer, Raimondo.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Hojlund.

Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Okoli, Djimsiti, Demiral, Maehle, Zappacosta, Soppy, Zortea, Ederson, Zapata, Boga.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: L Rossie Capaldo. IV Uomo: Perenzoni. VAR: Banti. Assistente VAR: Pairetto.

L’Atalanta non ha trovato il successo in cinque delle ultime sei partite di Serie A (1N, 4P), dopo che aveva vinto sei delle otto precedenti (2N).

Bologna-Atalanta in Live TV



Bologna-Atalanta in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Il Bologna è imbattuto da quattro turni casalinghi di Serie A grazie a un pareggio e tre vittorie, maturate nelle tre sfide interne più recenti. L’ultima volta che gli emiliani hanno registrato una striscia più lunga di partite senza perdere al Dall’Ara risale all’agosto 2019 (otto), ultima occasione in cui hanno anche collezionato più di tre successi interni consecutivi (otto).

Bologna-Atalanta Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Bologna-Atalanta live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e con Sky Go. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

Tra le squadre ospitate almeno 50 volte in Serie A, solo contro la Sampdoria (sette) il Bologna ha perso meno gare che con l’Atalanta (nove). Tuttavia, più della metà di queste sconfitte (cinque) sono arrivate nelle otto sfide più recenti in casa degli emiliani (2V, 1N).

Il pre-partita di Bologna-Atalanta inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Bologna-Atalanta Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Bologna-Atalanta, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia.

Il Bologna non ha trovato il gol nelle ultime tre partite di Serie A contro l’Atalanta e, qualora rimanesse a secco in questo confronto, eguaglierebbe la striscia più lunga di match senza reti all’attivo per i rossoblù contro la Dea nella competizione: quattro tra il 1973 e il 1978.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.