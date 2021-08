Vedere l’amichevole Betis-Roma Streaming Gratis On-line è possibile sabato 7 agosto 2021 alle ore 22:00 italiane su Sky per il territorio italiano sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (202 del satellite, 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Betis-Roma si gioca all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia nella prima edizione dell’Unbeatables Cup, torneo al quale partecipano anche Fiorentina ed Espanyol. Dopo il match la Roma prenderà un volo per la capitale: da lunedì si riprenderanno gli allenamenti a Trigoria per la fase finale della preparazione.

Diretta Betis-Roma Streaming, le probabili formazioni

Betis Siviglia (4-2-3-1): Rui Silva; Montoya, Kike Hermoso, Víctor Ruiz, Calderón; Paul, William Carvalho; Rober, Canales, Tello; Borja Iglesias.

Allenatore Manuel Pellegrini.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore José Mourinho.

Dove vedere la partita Betis-Roma su Internet

Betis-Roma video streaming gratis con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match amichevole Betis-Roma quindi sarà disponibile anche su NOW (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Come possibili alternative per vedere Betis-Roma, abbiamo Roma Tv Plus e i canali ufficiali della Roma su Youtube e Facebook. Oppure c’è come sempre il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.