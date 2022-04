Vedere Benfica-Liverpool Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 21:00 sui canali digitali: si gioca all’Estadio Da Luz di Lisbona per l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Sono 10 i precedenti tra Benfica e Liverpool: il club portoghese ha affrontato solo Bayern Monaco (12) e Manchester United (11) più volte in Europa, mentre la squadra inglese ha affrontato solo il Chelsea (11) più spesso nelle competizioni europee. Il match di ritorno si giocherà il prossimo 13 aprile alle 21 ad Anfield Road.

Benfica-Liverpool in TV



Benfica-Liverpool in tv sui canali digitali di Sky Sport Football (numero 203 del satellite), e Sky Sport (numero 253 del satellite). Diretta disponibile anche con Infinity +, tramite l’apposito abbonamento e accedendo alla piattaforma da una moderna smart tv. Si gioca allo stesso orario di Manchester City-Atletico Madrid che viene trasmessa in chiaro su Canale 5 di Mediaset.

Benfica-Liverpool Streaming Live, probabili formazioni



Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Taarabt, Weigl, Everton; Gonçalo Ramos, Darwin Nunez.

Allenatore Nelson Verìssimo. A disposizione in panchina: Leite, Svilar, Morato, Lazaro, André Almeida, Meité, Paulo Bernardo, João Mario, Radonjic, Diogo Gonçalves, Yaremchuk, Seferovic.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander A., Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore Jurgen Klopp. A disposizione in panchina: Kelleher, Adrian, Tsimikas, Joe Gomez, Keita, Jones, Milner, Oxlade-Chamberrlain, Luis Diaz, Minamino, Firmino, Origi.

Arbitro: Manzano (Spagna). Guardalinee: Barbero e Nevado. Quarto Uomo: Sanchez. VAR: Hernandez. Assistente VAR: De Burgos.

Benfica-Liverpool Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Benfica-Liverpool streaming gratis con Mediaset Infinity + per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand. Per gli abbonati a Sky è a disposizione l’app SkyGo. L’ultima alternativa per la diretta streaming è con NOW TV a pagamento per tutti.

Dove vedere la partita Benfica-Liverpool Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Benfica-Liverpool, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.