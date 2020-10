Vedere Benevento Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15 italiane su DAZN. Solo due degli ultimi otto successi del Napoli in Serie A sono arrivati in trasferta; lontano dal San Paolo, infatti, i partenopei hanno vinto solo due partite da inizio luglio (completano un pareggio e quattro sconfitte considerando il tavolino contro la Juventus). L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha segnato quattro gol in due precedenti di Serie A giocati contro il Benevento: una tripletta al San Paolo nel settembre 2017 e gol al Vigorito nel febbraio 2018.

Video streaming online con il servizio a pagamento di DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Dove vedere la partita Benevento Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet.

Come possibili alternative per vedere Benevento Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Benevento Napoli Streaming, le formazioni.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore Pippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Barba, Moncini, Viola.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Elmas, Zielinski.