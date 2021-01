Benevento Milan diretta video streaming. Si gioca per la 15a giornata di Serie A: appuntamento per il tardo pomeriggio di domenica 3 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d’inizio della gara, che sarà la terza in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18:00. Il Milan è imbattuto da nove partite quando ha disputato la prima partita di un anno solare in Serie A fuori casa (8V, 1N). L’ultima sconfitta dei rossoneri quando hanno iniziato un nuovo anno in trasferta risale al 1997 (3-0 contro la Lazio). Di seguito scopriamo dove vedere la partita in diretta Benevento Milan streaming e tv.

Come vedere Benevento Milan in diretta tv invece di Rojadirecta.

Diretta Benevento Milan sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite), con inizio alle ore 18:00 di domenica 3 gennaio 2021.

Dove vedere Benevento Milan Streaming alternativa a Rojadirecta.



La partita non viene trasmessa in chiaro e la telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile, mentre Daniele Adani si occuperà del commento tecnico. Il Milan è la squadra che ha segnato più reti di testa (sette) in questo campionato, mentre solo il Crotone (zero) ha fatto peggio del Benevento (una) nel torneo in corso.

Benevento Milan streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV. Tra le possibili alternative citiamo Facebook Live, Video YouTube o il raccoglitore di links online gratuiti Rojadirecta raggiungibile da tutto il mondo con una connessione Vpn.

Benevento Milan Formazioni

Di seguito i possibili schieramenti iniziali. Non mancano i problemi per Pioli, che dovrà rinunciare a Theo Hernández, squalificato, e agli infortunati Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers e Gabbia. Recuperato Castillejo, che però andrà in panchina. In attacco Rafael Leão sarà la punta centrale, mentre sulla trequarti potrebbe trovar posto dal 1′ accanto a Calhanoglu e Rebic lo spagnolo Brahim Díaz. In mediana Tonali affiancherà Kessié. Recupero importante invece in difesa, dove Kjaer ritroverà il suo posto come centrale accanto a capitan Romagnoli. Calabria e Dalot saranno i due esterni, con Gianluigi Donnarumma fra i pali.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari, Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldirola, Iago Falque.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessiè, Tonali; Diaz, Calhanoglu, Leao; Rebic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: Hernandez. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Saelemaekers.