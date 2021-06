Alle 21:00 italiane di oggi sabato 12 giugno 2021 si potrà vedere Belgio Russia in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai: partita valida per la prima giornata del Gruppo B di Euro 2020. Le due Nazionali si affrontano dopo aver già giocato nelle gare di qualificazioni proprio a questo Europeo.

Dries Mertens: “Abbiamo giocato contro la Russia diverse volte di recente. Si tratta di una squadra che ha qualità individuali. Giocheranno in casa in un grande torneo e, come accaduto alla Coppa del Mondo 2018, mostreranno tutta la loro voglia di vincere. Scenderemo in campo con rispetto, ma anche con una grande voglia di vincere”.

Belgio Russia, le probabili formazioni

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, Hazard; Lukaku.

Allenatore Roberto Martinez.

Russia (3-4-2-1): Shunin; Barinov, Dzhikiya, Semenov; Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba. Allenatore Stanislav Cercesov.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Per vedere Belgio Russia in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 21:00 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Belgio Russia Streaming gratis per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.