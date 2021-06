Belgio-Portogallo Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV, dove vederla

Alle 21:00 italiane di oggi domenica 27 giugno 2021 si potrà vedere Belgio Portogallo streaming live e diretta tv sul digitale. La vincente di questo ottavo di finale di Euro 2020 tra Belgio e Portogallo dovrà vedersela ai quarti contro l’Italia di Mancini, vittoriosa sabato per 2-1 ai supplementari contro l’Austria. Già cinque reti per CR7 Cristiano Ronaldo, che ha portato a 14 il record di gol in una fase finale degli Europei. Sarà il 19esimo confronto tra le due squadre che si affrontano all’ Estadio de La Cartuja di Siviglia. Il bilancio complessivo sorride al Portogallo in virtù delle 6 vittorie ottenute a fronte dei 7 pareggi e delle 5 affermazioni del Belgio.

Le probabili formazioni di Belgio Portogallo

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, T Hazard; Carrasco, Lukaku, E Hazard. CT Roberto Martínez. A disposizione: Mignolet, Sels, Boyata, Denayer, Tielemans, Dendoncker, Vanaken, Mertens, Benteke, Batshuayi, Trossard, Doku.

PORTOGALLO (4-1-4-1): Rui Patricio; Dalot, Pepe, Ruben Dias, R Guerreiro; Danilo; B Silva, Moutinho, B Fernandes, Diogo Jota; CR7 Cristiano Ronaldo. CT Fernando Santos. A disposizione: Lopes, Rui Silva, Fonte, Nelson Semedo, William Carvalho, João Palinha, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Ruben Neves, Sergio Oliveira, André Silva, João Felix.

ARBITRO: Brych (Germania). GUARDALINEE: Borsch, Lupp. IV UOMO: Kabakov (Bulgaria). VAR: Fritz. AVAR: Dingert, Gittelman, Ankert.

Dove vedere Belgio Portogallo Diretta Live TV



Per vedere Belgio Portogallo in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 21:00 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove vedere Belgio Portogallo Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Belgio Portogallo Streaming gratis per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.