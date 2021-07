Alle 21:00 italiane di oggi venerdì 2 luglio 2021 si potrà vedere Belgio Italia streaming live e diretta tv sul digitale. Belgio-Italia, match valido per i quarti di finale di Euro 2020 con la cornice dello spettacolare Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Il ct dell’Italia Roberto Mancini sulla della sfida contro i Diavoli Rossi di questa sera: “Noi dovremo fare il nostro gioco con grande rispetto nei confronti di chi affrontiamo”.

Lukaku in corsa per la classifica marcatori. Tre italiani a quota 2 gol. Cristiano Ronaldo è l’attuale capocannoniere di Euro 2020 con 5 gol, ma il campione portoghese è ormai fuori dai giochi. Per questo vorrà approfittarne Romelu Lukaku, che insegue a quota 3 reti. E per quanto riguarda l’Italia? Tre giocatori hanno segnato 2 gol: Immobile, Locatelli e Pessina.

Le formazioni ufficiali di Belgio Italia

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T Hazard; Doku, De Bruyne; Lukaku.

Allenatore Martinez. A disposizione in panchina: Kaminski, Sels, Boyata, Denayer, Praet, Trossard, Doku, Batshuayi, Benteke, E Hazard, Carrasco, Dendoncker.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Leo Bonucci, Giorgio Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Emerson, Acerbi, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Berardi, Belotti, Raspadori.

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic. Quarto Uomo: Rapallini (Argentina). VAR: Dankert (Germania). AVAR: Fritz (Germania), Gittelmann (Germania), Gil (Polonia).

Dove vedere Belgio Italia Diretta Live TV



Per vedere Belgio Italia in diretta tv basterà collegarsi su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Viene trasmessa anche in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Dove vedere Belgio Italia Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Belgio Italia Streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.