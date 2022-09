Vedere Bayern Monaco-Barcellona Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 13 settembre 2022 alle ore 21:00 italiane (dopo Plzen-Inter streaming delle 18:45 per lo stesso girone) sui canali digitali: si gioca in Germania per la 2a giornata del Girone C della Fase a Gironi di UEFA Champions League. A sfidarsi le prime due in classifica.

I campioni di Germania per 10 volte consecutive potrebbero rivedere le magie di Lewandowski dopo aver visto un inizio balbettante in questa stagione di Bundesliga, dato che arrivano ora da una sequenza di tre partite senza vittorie in campionato solo per la terza volta in quattro anni (3 pareggi). Nonostante queste potenziali preoccupazioni interne, il Bayern Monaco ha vinto tutti e quattro i suoi ultimi gironi di UCL, e ne ha vinti 18 in totale durante la storia del club, solo tre in meno rispetto alla squadra che ha stabilito il record in questa competizione, e cioè il Barcellona.

Di seguito formazioni e info per vedere Bayern Monaco-Barcellona streaming e tv.

Bayern Monaco-Barcellona Streaming Live, probabili formazioni



Bayern Monaco (4-2-2-2): Neuer; Pavard, de Ligt, L Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Sané; Gnabry, Mané. Allenatore Nagelsmann.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha. Allenatore Xavi.

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi). Assistenti: Hessel Steegstra – Jan de Vries. IV uomo: Allard Lindhout. VAR: Pol van Boekel. Assistente VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Bayern Monaco-Barcellona Diretta TV italiano



Bayern Monaco-Barcellona in tv sarà trasmessa da Infinity+, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 di Sky Q via satellite), Sky Sport (canale 252 del digitale). Telecronaca diretta tv Sky curata raccontata da Andrea Marinozzi. Su Infinity+, invece, la telecronaca della gara dell’Allianz Arena è stata affidata a Roberto Ciarapica.

Bayern Monaco-Barcellona Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV Online



Bayern Monaco-Barcellona live streaming gratis su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it), oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it), e Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere la partita Bayern Monaco-Barcellona Streaming dall’estero

Come possibili alternative per vedere Bayern Monaco-Barcellona, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però in Italia non è considerata una forma legale di vedere le partite di calcio. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.